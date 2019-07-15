В крымских горах 60-летняя женщина оступилась и повредила ногу
В Крыму в районе Долины приведений оступилась, в результате чего повредила ногу 60-летняя женщина. Самостоятельно передвигаться она не могла, поэтому к ней на помощь выехали спасатели.
Когда они прибыли на место, то оказали пострадавшей первую помощь: наложили на поврежденную ногу шину.
Спасатели просят жителей заранее планировать маршрут. Фото: пресс-служба МЧС РК
- После этого сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью специальных носилок по горам перенесли жительницу Симферополя в село Лучистое. Там ее передали сотрудникам «скорой» помощи, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
В ведомстве отмечают, что к потенциально опасным направлениям относятся туристические маршруты, которые проходят по горно-лесной местности и сложным участкам рельефа. Поэтому, если вы собираетесь в поход, то изучите правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU