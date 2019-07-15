В Севастополе владелец ночного клуба надругался над москвичкой
19-летняя девушка подала заявление в полицию лишь месяц спустя
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Владелец севастопольского ночного клуба изнасиловал девушку.
Инцидент произошел дома у мужчины. Каким образом он заманил к себе красотку, неизвестно. Заявление в полицию она подала лишь месяц спустя.
Как стало известно КП-Крым от собственных источников, жертва - 19-летняя жительница Москвы, а ее предполагаемый насильник недавно встретил 47-й день рождения.
Владелец ночного клуба ранее судим не был, но неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения - превышение скорости, проезд на красный свет светофора.
Мужчину уже нашли и доставили в правоохранительные органы, идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU