2019-07-15T14:30:13+03:00
Происшествия

В Севастополе владелец ночного клуба надругался над москвичкой

19-летняя девушка подала заявление в полицию лишь месяц спустя
Анастасия ЖУКОВА
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Владелец севастопольского ночного клуба изнасиловал девушку.

Инцидент произошел дома у мужчины. Каким образом он заманил к себе красотку, неизвестно. Заявление в полицию она подала лишь месяц спустя.

Как стало известно КП-Крым от собственных источников, жертва - 19-летняя жительница Москвы, а ее предполагаемый насильник недавно встретил 47-й день рождения.

Владелец ночного клуба ранее судим не был, но неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения - превышение скорости, проезд на красный свет светофора.

Мужчину уже нашли и доставили в правоохранительные органы, идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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