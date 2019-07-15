2019-07-15T16:30:14+03:00
Происшествия

Турист из Воронежской области проткнул себе руку стальным прутом, пытаясь перелезть через забор в Судаке

К нему на помощь выехали спасатели [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Часть ограды вырезали с помощью специнструмента. Фото: пресс-служба МЧС РКЧасть ограды вырезали с помощью специнструмента. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Судаке произошло ЧП. Там мужчина, турист из Воронежской области, пытался перелезть через забор, но не удержался и стальным прутом проткнул себе руку.

Пострадавший повис на ограде.

Пострадавшему оказали доврачебную и психологическую помощь. Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавшему оказали доврачебную и психологическую помощь. Фото: пресс-служба МЧС РК

К нему незамедлительно выехали спасатели.

При прибытии на место они с помощью специального инструмента вырезали фрагмент ограды, который остался в руке пострадавшего.

Его отвезли в Судакскую городскую больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК

Его отвезли в Судакскую городскую больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК

Также спасатели оказали мужчине доврачебную и психологическую помощь.

- 35-летнего пострадавшего, жителя Воронежской области, отвезли в Судакскую городскую больницу для оказания медицинской помощи, - рассказал министр МЧС Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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