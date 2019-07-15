Турист из Воронежской области проткнул себе руку стальным прутом, пытаясь перелезть через забор в Судаке
В Судаке произошло ЧП. Там мужчина, турист из Воронежской области, пытался перелезть через забор, но не удержался и стальным прутом проткнул себе руку.
Пострадавший повис на ограде.
Пострадавшему оказали доврачебную и психологическую помощь. Фото: пресс-служба МЧС РК
К нему незамедлительно выехали спасатели.
При прибытии на место они с помощью специального инструмента вырезали фрагмент ограды, который остался в руке пострадавшего.
Его отвезли в Судакскую городскую больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК
Также спасатели оказали мужчине доврачебную и психологическую помощь.
- 35-летнего пострадавшего, жителя Воронежской области, отвезли в Судакскую городскую больницу для оказания медицинской помощи, - рассказал министр МЧС Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU