2019-07-15T17:48:12+03:00
Происшествия

Житель Сак заплатит 10 тысяч рублей штрафа за «шутки» с полицией

Он сказал, что его мобильный телефон украли
Александра КОРШУНОВА
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Но оказалось, что молодой человек сам его потерялНо оказалось, что молодой человек сам его потерялФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Юный житель Сакского района потерял свой телефон. И он решил прибегнуть помощи полиции. Но стражам порядка он сказал, что его телефон украли, при этом умолчал о собственной невнимательности.

Дежурный зарегистрировал сообщение о краже устройства, заявителя предупредили об ответственности за заведомо ложный донос.

По результат проверки информация о краже телефона не подтвердилась

- Таким образом подсудимый своими действиями неправомерно вмешался в нормальную деятельность подразделений полиции, отвлек их от обеспечения общественной безопасности, - сообщили в пресс-службе Сакского районного суда.

18-летний парень полностью признал свою вину, в содеянном он раскаялся.

Его признали виновным в совершении преступления, назначив штраф в размере 10 тысяч рублей.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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