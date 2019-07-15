Житель Сак заплатит 10 тысяч рублей штрафа за «шутки» с полицией

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-15T17:48:12+03:00

Но оказалось, что молодой человек сам его потерял Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Он сказал, что его мобильный телефон украли

Изменить размер текста: A A

Юный житель Сакского района потерял свой телефон. И он решил прибегнуть помощи полиции. Но стражам порядка он сказал, что его телефон украли, при этом умолчал о собственной невнимательности.

Дежурный зарегистрировал сообщение о краже устройства, заявителя предупредили об ответственности за заведомо ложный донос.

По результат проверки информация о краже телефона не подтвердилась

- Таким образом подсудимый своими действиями неправомерно вмешался в нормальную деятельность подразделений полиции, отвлек их от обеспечения общественной безопасности, - сообщили в пресс-службе Сакского районного суда.

18-летний парень полностью признал свою вину, в содеянном он раскаялся.

Его признали виновным в совершении преступления, назначив штраф в размере 10 тысяч рублей.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU