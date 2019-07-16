Погода в Крыму 16 июля: Пойдут дожди с крупным градом
В Крыму пройдут грозы
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В Крыму 16 июля сохраняется штормовое предупреждение.
Синоптики предрекают местами сильные ливни, грозы и даже крупный град, а также шквальный ветер скоростью 20-25 м/с.
- До середины недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием циклона над восточной акваторией Черного моря и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, - разъяснили в крымском гидрометцентре.
Температура воздуха ночью 12…17, на побережье 18…22; днем 23…28.
В Симферополе и Севастополе - кратковременный дождь, гроза. На Южном берегу грозы будут сильнее. В Керчи ожидается град.
ИСТОЧНИК KP.RU