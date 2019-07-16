Крымские налоговики нашли у гражданина Грузии 110 литров вина «без документов»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-16T14:32:15+03:00

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Сотрудники налоговой службы в Крыму нашли у гражданина Грузии 110 литров незаконного вина. Алкоголь, который находился в пластиковых бутылках и бочках, изъяли полицейские.

Торговлю он организовал торговлю в алуштинском кооперативе «Утес». При этом «точка» находилась в недостроенном эллинге, который принадлежал другому человеку.

А тот даже не знал, что там идет торговля.

Кроме этого, через несколько дней в курортном поселке изъяли 20 бочонков вина и коньяка.

Точно также жительница Ивановской области решила не регистрировать ИП и не получать лицензию на продажу алкоголя.

- Только за две недели июня сотрудники органов правопорядка изъяли 170 литров спиртного. Алкоголь направили на экспертизу, - рассказали в пресс-службе УФНС России по РК.

По ее итогам нарушителей привлекут к административной ответственности. Им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU