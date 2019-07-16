Крымские налоговики нашли у гражданина Грузии 110 литров вина «без документов»
Сотрудники налоговой службы в Крыму нашли у гражданина Грузии 110 литров незаконного вина. Алкоголь, который находился в пластиковых бутылках и бочках, изъяли полицейские.
Торговлю он организовал торговлю в алуштинском кооперативе «Утес». При этом «точка» находилась в недостроенном эллинге, который принадлежал другому человеку.
А тот даже не знал, что там идет торговля.
Кроме этого, через несколько дней в курортном поселке изъяли 20 бочонков вина и коньяка.
Точно также жительница Ивановской области решила не регистрировать ИП и не получать лицензию на продажу алкоголя.
- Только за две недели июня сотрудники органов правопорядка изъяли 170 литров спиртного. Алкоголь направили на экспертизу, - рассказали в пресс-службе УФНС России по РК.
По ее итогам нарушителей привлекут к административной ответственности. Им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU