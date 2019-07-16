В Ялте появится светомузыкальный фонтан
В Ялте хотят сделать светомузыкальный фонтан. В рамках этого планируется провести его реконструкцию.
- Если чаша не нуждается в капитальном ремонте, то в рамках благоустройства мы заменим оборудование на светомузыкальное, - рассказал замглавы администрации города Виталий Оганесян.
Кроме того, уже началась разработка дизайн-проекта площади Советской.
Власти отметили, что нужно обязательно узнать у жителей, какой они видят площадь.
А от этого проекта уже будут отталкиваться в проектировке улиц Киевская и Московская.
Разработку дизайна начнут уже в этом году.
Оганесян подчеркнул, что там должно быть качественное покрытие и, частично, заменено освещение.
- Причем старые фонари в классическом стиле убирать не планируют. Кроме того, будет улучшено озеленение, хорошо проработан ландшафтный дизайн и установлены современные скамейки и урны, - рассказали в пресс-службе администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU