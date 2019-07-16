В Ялте появится светомузыкальный фонтан

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-16T15:57:47+03:00

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В Ялте хотят сделать светомузыкальный фонтан. В рамках этого планируется провести его реконструкцию.

- Если чаша не нуждается в капитальном ремонте, то в рамках благоустройства мы заменим оборудование на светомузыкальное, - рассказал замглавы администрации города Виталий Оганесян.

Кроме того, уже началась разработка дизайн-проекта площади Советской.

Власти отметили, что нужно обязательно узнать у жителей, какой они видят площадь.

А от этого проекта уже будут отталкиваться в проектировке улиц Киевская и Московская.

Разработку дизайна начнут уже в этом году.

Оганесян подчеркнул, что там должно быть качественное покрытие и, частично, заменено освещение.

- Причем старые фонари в классическом стиле убирать не планируют. Кроме того, будет улучшено озеленение, хорошо проработан ландшафтный дизайн и установлены современные скамейки и урны, - рассказали в пресс-службе администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU