2019-07-16T16:46:24+03:00
Спорт

В Севастополе боятся, что турнир по регби разрушит главный стадион города

Он пройдет в городе-герое 1 и 2 августа
Александра КОРШУНОВА
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И будет приурочен ко Дню ВМФ России. Фото: Федерация регби РоссииИ будет приурочен ко Дню ВМФ России. Фото: Федерация регби России
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Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый переживает за состояние главного городского стадиона после того, как там пройдет турнир по регби. К слову, он запланирован на 1 и 2 августа.

Он приурочен ко Дню ВМФ России. В нем примут участие команды всех флотов России и команда ВДВ из Рязани.

Но решение провести турнир на стадионе вызвало вопросы у гендиректора.

- Я опасаюсь, что чемпионат КФС (Крымского футбольного Союза), который стартует 17 августа, может не состояться на нашем стадионе. В начале августа будет комиссия по его приему. И большая вероятность того, что она его не примет после проведения этих игр, - выразил свое мнение Чалый, пишет ForPost.

Но президент Федерации регби Севастополя Анатолий Дивин считает такие переживания неоправданными. Он уверен, что при таких соревнованиях поле страдает меньше, чем от проведения там футбольного матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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