Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 17 июля

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-17T08:25:43+03:00

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду Фото: "КП" Архив

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В Симферополе 17 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, а днем 26…28 градусов.

В Севастополе сегодня также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16…18 градусов, днем 25…27 градусов.

На Южном берегу Крыма также переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем местами кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 25…27°.

В Керчи 17 июля днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 15…17 градусов, в днем 27…29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU