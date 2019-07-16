В Крыму 15 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

СЕГОДНЯ 22:27 2019-07-16T22:27:46+03:00

Половина из них будут поступать в местные вузы

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В 2019 году 15 крымских школьников получили максимальные 100 баллов по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

- Шесть стобалльников по русскому языку, трое, хочу отметить, по профильной математике, что очень важно, впервые у нас стобалльник по химии, обществознание, биология и история. Молодцы, ребята. Это наш золотой фонд Крыма, - сказала министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

По ее словам, шестеро из 15 одаренных выпускников будут получать высшее образование в родном Крыму.

Количество выпускников, получивших максимальные отметки на ЕГЭ, увеличивается от года к году, отметила министр. Так, в 2015 и 2016 годах на 100 баллов сдали экзамен всего по 5 ребят, в 2017 - шесть, а в 2018 - уже 15 подростков и один школьный преподаватель, пишет Крымское информационное агентство.

Школьникам, получившие максимальные баллы, вручил благодарности глава Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU