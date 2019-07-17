На трассе Судак- Алушта в ДТП погибла женщина
Во вторник, 16 июля, на 73 километре трассы Феодосия - Судак- Алушта произошло смертельное ДТП с участием отечественной "четверки" и микроавтобуса Mersedes Sprinter.
В результате 29-летний водитель легковушки и 7-летний ребенок получили серьезные травмы. 41-летняя пассажирка погибла на месте, она получила травмы, несовместимые с жизнью.
- Сотрудники чрезвычайного ведомства оказали содействие в транспортировке пострадавших к автомобилю скорой медицинской помощи, - рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
Погибшую женщину так сильно зажало в искореженных останках машины что для извлечения ее тела спасателям пришлось использовать спецтехнику.Также сотрудниками Крым-Спас были приняты необходимые в таких случаях противопожарные меры.
Кто виноват в дорожном происшествии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Однако в МЧС просят водителей соблюдать повышенную осторожность за рулем в разгар курортного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU