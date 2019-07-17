В Симферополе до 1 сентября отремонтируют 18 улиц

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-17T12:52:44+03:00

Работы будут проводиться в рамках национального проекта

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До 1 сентября в Симферополе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 18 улиц.

Это коснется таких адресов: улицы Студенческая, Ким, Фабричный спуск, переулок Сторожевой, тупик Евпаторийский, бульвар Франко, Трансформаторная.

После этого работы проведут на ГРЭСе, улицах Яблочкова и Кржижановского.

- В объем работ по этим улицам входит фрезерование существующего дорожного покрытия проезжей части, ремонт ливневых колодцев, устройство дорожной одежды и восстановление покрытия, - рассказала глава администрации города Наталья Маленко.

Кроме того, там благоустроят тротуары и обустроят пешеходные ограждения.

Капремонт проведут на улицах Александра Невского, Карла Маркса, Сельской, также будут отремонтированы мосты на улицах Толстого и Гагарина.

С полным перечнем улиц, на которых планируется проведение ремонта, можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU