В Симферополе до 1 сентября отремонтируют 18 улиц
До 1 сентября в Симферополе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 18 улиц.
Это коснется таких адресов: улицы Студенческая, Ким, Фабричный спуск, переулок Сторожевой, тупик Евпаторийский, бульвар Франко, Трансформаторная.
После этого работы проведут на ГРЭСе, улицах Яблочкова и Кржижановского.
- В объем работ по этим улицам входит фрезерование существующего дорожного покрытия проезжей части, ремонт ливневых колодцев, устройство дорожной одежды и восстановление покрытия, - рассказала глава администрации города Наталья Маленко.
Кроме того, там благоустроят тротуары и обустроят пешеходные ограждения.
Капремонт проведут на улицах Александра Невского, Карла Маркса, Сельской, также будут отремонтированы мосты на улицах Толстого и Гагарина.
С полным перечнем улиц, на которых планируется проведение ремонта, можно ознакомиться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU