Тотальные рейды: Как будут проверять нелегальных перевозчиков в Крыму

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-17T17:50:52+03:00

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В Крыму всерьез займутся нелегальными перевозчиками. Сергей Аксенов подчеркнул, что к ответственности нужно привлечь не только их, но и должностных лиц, которые якобы не замечают «нелегалов».

Глава Крыма рассказал, что только недавно прошел рейд на железнодорожном вокзале Симферополя. И там инспекторы увидели просто наглость и хамство нелегалов.

- Отдельно рабочая группа выезжала на пограничные рейсы: Джанкой, Красноперекопский район. Только в Джанкое от границы нелегально возят 147 единиц транспортных средств, в Красноперекопске - 104, в том числе на украинских номерах, - подчеркнул Аксенов, передает «Крымская газета».

Он отметил, что уже прошли переговоры с ФСБ прокурором, министром внутренних дел. И уже готовятся предложения по мерам ответственности за такие перевозки.

- А вот если их не хватает, значит мы внесем предложение по конфискации транспортного средства за нелегальные перевозки. По-другому мы ситуацию остановить не можем, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU