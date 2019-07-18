Украинец попытался въехать в Крым по поддельному паспорту и заработал уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-18T08:36:55+03:00

Въезд ему был запрещен

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Уроженец Херсонской области попытался попасть в Крым по поддельному паспорту.

25-летний мужчина решил пройти через пункт пропуска "Армянск", но пограничники поняли, что он предъявил поддельный документ.

- Херсонец намеренно изменил свои установочные данные, так как по инициативе российских правоохранителей ему бессрочно не разрешен въезд на территорию нашей страны, - разъяснили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Сотрудники крымского ПУ ФСБ возбудили в отношении украинца уголовное дело по ч.2 ст.322 УК РФ - пересечение государственной границы Российской Федерации гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен.

Жителю незалежной теперь грозит крупный штраф, до четырех лет принудительных работ или даже лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU