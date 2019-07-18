В Ялте планируют снести 250 нестационарных объектов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-18T11:33:03+03:00

На это выделили 13 миллионов рублей Фото: "КП" Архив

Среди них есть и капитальные строения

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По реестру, который ведется с 2015 года, в Ялте насчитывается 243 нестационарных объектов. К ним относятся не только капитальные, но и нестационарные торговые точки, гаражи.

При этом начальник Департамента Мунконтроля Руслан Осипчук рассказал, что в августе 2018 года в Градостроительный кодекс РФ внесли изменения. И деятельность по сносам в городе была приостановлена.

- Сейчас эти вопросы урегулированы и на сносы в центральной части города из республиканского бюджета выделена субсидия в размере 13 миллионов рублей. В первую очередь демонтируем объекты, расположенные в парках, скверах и на проходных частях улиц, - уточнил Осипчук.

Но иногда собственники самостроев сами сносят свои объекты.

- Такие люди хотят, чтобы Ялта была действительно жемчужиной, а не городом, хаотично застроенным зданиями. Но, к сожалению, их не много, - резюмировал Руслан Осипчук.

ИСТОЧНИК KP.RU