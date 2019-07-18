2019-07-18T12:07:30+03:00
Общество

В Крыму сотрудники МЧС спасли малыша, который остался один в квартире с зажженной газовой плитой

Мама буквально на несколько минут вышла на лестничную площадку
Александра КОРШУНОВА
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Для помощи немедленно выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РКДля помощи немедленно выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В селе Дачном, недалеко от Судака, понадобилась помощь спасателей. В МЧС обратилась женщина, которая рассказала, что захлопнулась входная дверь, а в квартире в одиночестве находится 1,5 годовалый ребенок.

Помимо этого, в помещении есть газовая плита, которая в тот момент работала.

Для помощи немедленно выехали спасатели.

По прибытии выяснилось, что мама ребенка на несколько минут вышла на лестничную площадку, а ребенок изнутри захлопнул дверь. А самостоятельно открыть он ее не смог.

- Спасатели в присутствии хозяйки и соседей при помощи лестницы проникли в окно квартиры. Она находилась на втором этаже многоквартирного дома, и открыли дверь изнутри. Ребенок в медицинской помощи не нуждался, утечки газа, к счастью, также не произошло, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что спасатели вскрывают двери только в случае угрозы жизни или, когда в помещении находятся маленькие дети, инвалиды, старики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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