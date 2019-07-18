2019-07-18T15:37:38+03:00
Общество

Иса, Элай и Гор: Какими редкими именами называют крымчане своих детей

Бэби-бум зарегистрировали в Симферополе и в Симферопольском районе
Александра КОРШУНОВА
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За первое полугодие в Крыму родилось более 9 тысяч детей. А крымские влюбленные создали почти пять тысяч семей.

Но, как рассказали в Минюсте Крыма, эти показатели меньше, чем в прошлом году. Тогда на свет появились 9,5 тысячи детей, а браки заключили 5 тысяч пар.

В 2019 больше всего рождений зарегистрировано в Симферополе и Симферопольском районе - 3 219 новорожденных, Евпатории - 575, Ялте - 564 и Керчи - 547.

- Меньше всего за полгода новых жителей появилось в Раздольненском районе - 93, городе Армянск - 98 и Черноморском районе - 113, - дополнили в пресс-службе

Самыми редкими имена, которыми назвали крымчане своих детей: Пересвет, Кенан, Алтэя, Сона, Иветта, Эсене, Ангелина-Мира, Гор, Левон, Сальсабиль, Ясна, Данияр, Ясмин, Вильдан, Иса, Элай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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