В Крыму осудили застройщиков, которые обманули дольщиков на 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-18T19:00:38+03:00

Было возбуждено пять уголовных дел

Изменить размер текста: A A

Пять уголовных дел, которые возбудили в отношении застройщиков, уже рассмотрел суд. Они привлекали деньги людей на возведение пяти объектов в Симферополе, Евпатории и Ялте.

Ущерб от их действий составил 200 миллионов рублей.

- Обеспечено возмещение половины этой суммы, в том числе путем наложения ареста на имущество обвиняемых, - рассказали в пресс-службе прокуратуры РК.

Кроме того, ведомство ходатайствует о взятие под стражу еще одного фигуранта подобного дела.

Его обвиняют в незаконном привлечении средств дольщиков в размере более 170 миллионов рублей. Он якобы собирался строить гостиничный комплекс в Алуште.

А также получил еще 7,5 миллиона для такой же цели, но возведение планировалось уже для рекреационного комплекса в Ялте.

При том, что строительство первого объекта закончилось на этапе котлована, а второго так и не началось.

Ранее арестован соучастник этого преступления - генеральный директор строительного холдинга.

В настоящее время им предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокуратуры, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU