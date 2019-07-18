В Крыму осудили застройщиков, которые обманули дольщиков на 200 миллионов рублей
Пять уголовных дел, которые возбудили в отношении застройщиков, уже рассмотрел суд. Они привлекали деньги людей на возведение пяти объектов в Симферополе, Евпатории и Ялте.
Ущерб от их действий составил 200 миллионов рублей.
- Обеспечено возмещение половины этой суммы, в том числе путем наложения ареста на имущество обвиняемых, - рассказали в пресс-службе прокуратуры РК.
Кроме того, ведомство ходатайствует о взятие под стражу еще одного фигуранта подобного дела.
Его обвиняют в незаконном привлечении средств дольщиков в размере более 170 миллионов рублей. Он якобы собирался строить гостиничный комплекс в Алуште.
А также получил еще 7,5 миллиона для такой же цели, но возведение планировалось уже для рекреационного комплекса в Ялте.
При том, что строительство первого объекта закончилось на этапе котлована, а второго так и не началось.
Ранее арестован соучастник этого преступления - генеральный директор строительного холдинга.
В настоящее время им предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокуратуры, продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU