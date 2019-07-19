В Евпаторийской больнице остаются 55 человек, которые заразились инфекцией в лагере «Лучистый»

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-19T11:45:11+03:00

Но вчера на лечение поступил еще один заболевший Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг из медучреждения выписали еще одного ребенка

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Из Евпаторийской городской больницы выписали еще одного ребенка, который поступил с инфекцией из детского лагеря «Лучистый». В медучреждении, где он находился на стационарном лечении, приехали родители.

- Кроме того, 18 июля в инфекционное отделение был госпитализирован еще один ребенок. В настоящее время всего на госпитализации из ДОЛ «Лучистый» находится 55 человек, из которых 50 - дети, - рассказали в пресс-службе Минздрава РК.

Угрозы жизни находящимся на лечении пациентам нет.

Выяснилось,что дети "подхватили" инфекцию от сотрудников столовой. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у них и выявили норовирусную инфекцию.

- Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направлены на консультацию и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU