В Евпаторийской больнице остаются 55 человек, которые заразились инфекцией в лагере «Лучистый»
Из Евпаторийской городской больницы выписали еще одного ребенка, который поступил с инфекцией из детского лагеря «Лучистый». В медучреждении, где он находился на стационарном лечении, приехали родители.
- Кроме того, 18 июля в инфекционное отделение был госпитализирован еще один ребенок. В настоящее время всего на госпитализации из ДОЛ «Лучистый» находится 55 человек, из которых 50 - дети, - рассказали в пресс-службе Минздрава РК.
Угрозы жизни находящимся на лечении пациентам нет.
Выяснилось,что дети "подхватили" инфекцию от сотрудников столовой. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у них и выявили норовирусную инфекцию.
- Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направлены на консультацию и лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU