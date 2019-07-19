Житель Полтавской области пытался провезти в Крым экстремистскую литературу
На пункте пропуска «Джанкой» крымские пограничники обнаружили литературу, которая содержала в себе экстремистские материалы.
41-летний житель Полтавской области пытался провезти ее в Крым.
А она, напоминаем, запрещена на территории Российской Федерации.
Сотрудник Погранслужбы обнаружили книги в ходе осмотра багажа. По внешнему виду их отнесли к разряду экстремистских.
- В свое оправдание он пояснил, что осуществляет грузовые и пассажирские перевозки между двумя странами, поэтому чемодан, в котором находилась литература, он согласился перевезти через границу за денежное вознаграждение, «не придав этому большого значения», - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.
Сейчас книги переданы для изучения специалистам Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU