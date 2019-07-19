2019-07-19T12:29:34+03:00
Общество

Житель Полтавской области пытался провезти в Крым экстремистскую литературу

Оказывается, он делал это за деньги
Александра КОРШУНОВА
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Книги нашли у него в багажеКниги нашли у него в багажеФото: Анастасия ЖУКОВА
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На пункте пропуска «Джанкой» крымские пограничники обнаружили литературу, которая содержала в себе экстремистские материалы.

41-летний житель Полтавской области пытался провезти ее в Крым.

А она, напоминаем, запрещена на территории Российской Федерации.

Сотрудник Погранслужбы обнаружили книги в ходе осмотра багажа. По внешнему виду их отнесли к разряду экстремистских.

- В свое оправдание он пояснил, что осуществляет грузовые и пассажирские перевозки между двумя странами, поэтому чемодан, в котором находилась литература, он согласился перевезти через границу за денежное вознаграждение, «не придав этому большого значения», - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

Сейчас книги переданы для изучения специалистам Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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