Симферопольский аэропорт за три года проверили 218 «тайных» пассажиров
Аэропорт «Симферополь» за три года проверили больше 200 «тайных» пассажиров». Это программа направлена на улучшение качества сервиса.
Участники оценивают качество услуг, инфраструктуру нового терминала, а также обслуживание пассажиров.
Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, с начала 2019 года аэропорт посетили около 100 «тайных» пассажиров.
Благодаря работе этой программы в терминале появилась дополнительная навигация, точки для багажных тележек.
А сам багаж начал брендироваться.
ВАЖНО
Участником программы может стать любой вылетающий и прилетающий пассажир старше 18 лет и тот, кто не является сотрудником аэропорта.
Для этого нужно заявку в свободной форме на электронный адрес control@sipair.org. В сообщении нужно указать свои контактные данные, а также дату и номер рейса. Ответным письмом пассажир получит задание и анкету для заполнения.
ИСТОЧНИК KP.RU