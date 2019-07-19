Симферопольский аэропорт за три года проверили 218 «тайных» пассажиров

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-19T14:52:27+03:00

В ней может поучаствовать практический любой желающий Фото: "КП" Архив

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Аэропорт «Симферополь» за три года проверили больше 200 «тайных» пассажиров». Это программа направлена на улучшение качества сервиса.

Участники оценивают качество услуг, инфраструктуру нового терминала, а также обслуживание пассажиров.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, с начала 2019 года аэропорт посетили около 100 «тайных» пассажиров.

Благодаря работе этой программы в терминале появилась дополнительная навигация, точки для багажных тележек.

А сам багаж начал брендироваться.

ВАЖНО

Участником программы может стать любой вылетающий и прилетающий пассажир старше 18 лет и тот, кто не является сотрудником аэропорта.

Для этого нужно заявку в свободной форме на электронный адрес control@sipair.org. В сообщении нужно указать свои контактные данные, а также дату и номер рейса. Ответным письмом пассажир получит задание и анкету для заполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU