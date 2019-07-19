2019-07-19T16:11:01+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, почему крымские производители не могут устанавливать конкурентные цены

Вся надежда на Крымский мост
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму логистические издержки составляют до 50% себестоимости производимой продукции. Об этом сообщил Комсомольской правде - Крым председатель Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Лапенко.

- Высокие транспортные расходы зачастую не позволяют крымским производителям устанавливать конкурентные цены на свою продукцию, - отметил эксперт. - С открытием грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту стоимость логистики по многим группам товаров сократится.

Кроме того, Сергей Лапенко считает, что высокие цены в гостинично-рекреационном бизнесе Крыма связаны с высокой налоговой нагрузкой на предпринимателей, работающих в этой сфере.

- На днях "Опора России" направила Министру экономического развития России Максиму Орешкину ряд предложений по существенному снижению НДС, земельного налога и налога на имущество для гостиничной отрасли в связи с разработкой Стратегии развития туризма до 2035 года. Надеемся, что наши предложения будут включены в этот документ, и тогда крымские гостиницы смогут предложить своим клиентам более привлекательные цены, - заключил Лапенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работали без документов: В Симферополе полицейские нашли 13 «нелегалов»
В сентябре в Крыму лучшие клифф-дайверы поборются за Кубок мира
На следующей неделе первые крымские паломники отправятся в Хадж
Симферопольский аэропорт за три года проверили 218 «тайных» пассажиров
Стало известно, когда закончится расчистка русла реки Салгир в Симферополе
Житель Полтавской области пытался провезти в Крым экстремистскую литературу
В Евпаторийской больнице остаются 55 человек, которые заразились инфекцией в лагере «Лучистый»
Под Феодосией автомобиль вылетел с трассы и завис над обрывом
Водители, внимание: В Бахчисарае перекроют один из выездов
Полицейские нашли 12-летнюю девочку, которая пропала в Симферопольском районе
На реставрацию Митридатских лестниц в Керчи потратят 650 миллионов рублей
Археологи обнаружили в Крыму нетронутый склеп
Переменная облачность, без осадков и опасных метеорологических явлений
В Балаклаве нашли небезопасный детский батут