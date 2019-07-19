Эксперт рассказал, почему крымские производители не могут устанавливать конкурентные цены
В Крыму логистические издержки составляют до 50% себестоимости производимой продукции. Об этом сообщил Комсомольской правде - Крым председатель Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Лапенко.
- Высокие транспортные расходы зачастую не позволяют крымским производителям устанавливать конкурентные цены на свою продукцию, - отметил эксперт. - С открытием грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту стоимость логистики по многим группам товаров сократится.
Кроме того, Сергей Лапенко считает, что высокие цены в гостинично-рекреационном бизнесе Крыма связаны с высокой налоговой нагрузкой на предпринимателей, работающих в этой сфере.
- На днях "Опора России" направила Министру экономического развития России Максиму Орешкину ряд предложений по существенному снижению НДС, земельного налога и налога на имущество для гостиничной отрасли в связи с разработкой Стратегии развития туризма до 2035 года. Надеемся, что наши предложения будут включены в этот документ, и тогда крымские гостиницы смогут предложить своим клиентам более привлекательные цены, - заключил Лапенко.
ИСТОЧНИК KP.RU