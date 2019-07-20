2019-07-20T08:51:54+03:00
Общество

Прогноз погоды в Крыму на 20 июля: Без осадков и до +30 градусов

На полуострове ожидается переменная облачность
Александра КОРШУНОВА
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В Крым вернулось жаркое летоВ Крым вернулось жаркое летоФото: "КП" Архив
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В Симферополе 20 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, днем 29…31 градусов.

В Севастополе в субботу малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 26…28 градусов.

На Южном берегу Крыма сегодня также переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 28…30°.

В Керчи 20 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 27…29°.

Температура морской воды:

В Черном море: в Феодосии 23°, Алуште 22°, Ялте 22°, в р-не горы Карадаг 22°, Севастополе 22-23°, Евпатории 22°, Черноморском 22°, в Керченском проливе 24°, в Азовском море 25°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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