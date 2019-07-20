Прогноз погоды в Крыму на 20 июля: Без осадков и до +30 градусов
В Симферополе 20 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, днем 29…31 градусов.
В Севастополе в субботу малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 26…28 градусов.
На Южном берегу Крыма сегодня также переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 28…30°.
В Керчи 20 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 27…29°.
Температура морской воды:
В Черном море: в Феодосии 23°, Алуште 22°, Ялте 22°, в р-не горы Карадаг 22°, Севастополе 22-23°, Евпатории 22°, Черноморском 22°, в Керченском проливе 24°, в Азовском море 25°.
ИСТОЧНИК KP.RU
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