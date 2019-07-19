2019-07-19T21:16:59+03:00
Общество

Строительство онкоцентра в Севастополе хотят отдать фирме с долгами на 3,4 миллиарда рублей

Такие требования выдвинул московский суд
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Эпопея с постройкой Онкоцентра в Севастополе продолжается. На этот раз московский Арбитражный суд вынес решение о том, что Севастопольская Дирекция капитального строительства обязана заключить договор с акционерным обществом "Сатурн", которое не имеет никакого опыта в строительстве современных медицинских учреждений, да и в придачу является крупным должником.

- Данная фирма на сегодняшний момент, к сожалению, имеет краткосрочные долговые обязательства на сумму, внимание, 3,4 миллиарда рублей. То есть это фирма-должник. Я не буду говорить банкрот, ни в коем случае, но должник - причем, мощнейший. И с такими краткосрочными сумасшедшими обязательствами долговыми данная фирма заходит на конкурс и каким-то чудом его выигрывает, - цитирует руководителя исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Ларису Мельник Независимое телевидение Севастополя

При этом отмечается, что стоимость постройки Онкологического центра составит около 2,5 млрд рублей.

Более того, непонятно, как вообще предприятие могло выиграть суд, если ранее экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что представители фирмы «Сатурн» не явились на подписание контракта на строительство. Как сообщают в Севастопольском штабе Общероссийского народного фронта, в городе в ближайшее время будут проведены совещания с чиновниками, дабы разрешить сложившуюся ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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