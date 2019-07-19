2019-07-19T21:20:14+03:00
Общество

Все новые больницы Севастополя хотят разместить на одной площадке

С таким предложением выступил врио губернатора Михаил Развожаев
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Вместо площадок в центре города больницы построят на фиолентовском шоссе.Фото: Официальный сайт администрации СевастополяВместо площадок в центре города больницы построят на фиолентовском шоссе.Фото: Официальный сайт администрации Севастополя
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Тройку долгожданных для Севастополя медицинских учреждений - Онкологического диспансера, инфекционной больницы и больницы скорой помощи - могут построить на одной площадке неподалеку от Фиолентовского шоссе.

- Честно говоря, есть предположение, что нужно делать единый медицинский кластер, медицинский городок, а не раскидывать объекты по городу, как это исторически сложилось, - цитирует ForPost врио губернатора Севастополя Михаил Развожаева.

Развожаев также отметил, что такое расположение больниц позволит существенно снизить издержки на их содержание, а также разместить новые социальные или общественные объекты на территории в центре города, которую на данный момент занимает инфекционная больница.

Кроме того, это позволит не перевозить больных по другим медучереждениям Крыма и Севастополя на время строительства новых помещений.

Единственным недостатком такого решения, по словам врио губернатора, будет необходимость доработать проекты под новые площадки. Но выгоды проекта гораздо выше, чем возможные расходы, считает Развожаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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