В Крыму по боевой тревоге подняли самолеты Су-27 и Су-30М2
В Крыму проверили боевую готовность авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО. Для проверки выехал командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.
Он осмотрел дежурные силы, состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение авиационных частей на аэродроме Бельбек.
- В рамках проверки экипажи самолетов Су-27 и Су-30М2 были подняты по тревоге и отработали мероприятия вывода аэродрома из-под удара условного противника. В воздухе условный противник вынудил вести воздушные бои в различном диапазоне высот, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
В мероприятиях задействовали больше 20 самолетов.
Проверка проводилась также в частях Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО.
ИСТОЧНИК KP.RU