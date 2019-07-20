В Крыму по боевой тревоге подняли самолеты Су-27 и Су-30М2

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-20T13:45:53+03:00

В мероприятиях задействовали больше 20 самолетов. Фото: пресс-служба Южного военного округа

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В Крыму проверили боевую готовность авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО. Для проверки выехал командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Он осмотрел дежурные силы, состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение авиационных частей на аэродроме Бельбек.

- В рамках проверки экипажи самолетов Су-27 и Су-30М2 были подняты по тревоге и отработали мероприятия вывода аэродрома из-под удара условного противника. В воздухе условный противник вынудил вести воздушные бои в различном диапазоне высот, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В мероприятиях задействовали больше 20 самолетов.

Проверка проводилась также в частях Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU