Фотофакт: В Севастополе началась подготовка ко Дню военно-морского флота
В Севастополе уже началась подготовка к одному из самых масштабных праздников города - Дню военно-морского флота.
Он традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.
Так, в Севастополе возле центральной трибуны плавкран уже монтирует понтон.
Плавкран в СевастополеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто сторожит морские рубежи России. Это также и члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.
Кстати, именно в этот день и только на Черноморском флоте моряки должны были надевать белые брюки к парадной форме одежды.
ИСТОЧНИК KP.RU