2019-07-20T17:39:38+03:00
Общество

Фотофакт: В Севастополе началась подготовка ко Дню военно-морского флота

Плавкран уже монтирует понтон [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Это один из самых масштабных праздников для городаЭто один из самых масштабных праздников для городаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастополе уже началась подготовка к одному из самых масштабных праздников города - Дню военно-морского флота.

Он традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.

Так, в Севастополе возле центральной трибуны плавкран уже монтирует понтон.

Плавкран в Севастополе Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Плавкран в СевастополеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто сторожит морские рубежи России. Это также и члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

Кстати, именно в этот день и только на Черноморском флоте моряки должны были надевать белые брюки к парадной форме одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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