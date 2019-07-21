Вице-премьер поручил обеспечить пункты пропуска на границе с Украиной качественной водой

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-21T09:15:04+03:00

Чтобы сделать их комфортнее для туристов

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Власти Крыма поручили обеспечить автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Джанкой» на границе с Украиной качественной питьевой водой.

На севере полуострова всегда испытывали проблемы с водой, а после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала ситуация обострилась: началось засоление подземных горизонтов. Денег на опреснение воды пока нет, и глава Крыма ранее признал, что из кранов в Красноперекопске "идет фактически морская вода".

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко поручил привести источники хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствие с санитарными требованиями".

- Привлекательность Крыма для гостей полуострова начинается непосредственно с границы. Вопросам обустройства территорий, прилегающих к государственной границе и создания безопасных условий для лиц, проходящих государственный контроль, необходимо уделить должное внимание, - подчеркнул чиновник.

В частности, власти планируют улучшить материально-техническое обеспечение пунктов пропуска, создать там максимально комфортные условия как для пограничников и таможенников, так и для граждан, пересекающих границу.

ИСТОЧНИК KP.RU