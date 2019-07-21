2019-07-21T09:37:44+03:00
Политика

В Киеве отменили концерт популярного стендап-комика, выступавшего в Крыму

Артиста не пропустили на границе
Анастасия ЖУКОВА
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Ваня Усович / InstagramВаня Усович / Instagram
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В Киеве отметили концерт популярного стендап-комика из Белоруссии Вани Усовича из-за его выступлений в Крыму.

Как сообщают украинские СМИ, в столице незалежной были запланированы два концерта - 19 и 20 июля. Все билеты раскупили, а выступление так и не состоялось, потому что артиста не пропустили через украинскую границу. Организаторы разослали SMS с предупреждением об отмене мероприятия и предложили вернуть деньги.

В 2016 году Ваня Усович выступил в симферопольском баре вместе с несколькими российскими комиками.

Интересно, что отмененные концерты были далеко не первыми, которые Ваня Усович дает на Украине. Ранее артиста спокойно пропускали через границу. Так, по данным официальной Instagram-страницы комика, в апреле этого года он приезжал в Николаев, Кривой Рог, Запорожье. Ваня Усович активно гастролирует и по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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