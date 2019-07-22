Под Евпаторией в море утонула пожилая женщина

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-22T12:06:56+03:00

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В поселке Заозерное, недалеко от Евпатории, в море утонула 78-летняя женщина. Когда на место происшествия прибыли врачи, то они констатировали биологическую смерть.

Предварительный диагноз: утопление в морской воде.

Кроме того, на выходных произошло еще два ЧП на воде.

Так, в районе сел Морское и Приветное мужчина на маломестной весельной лодке вышел в море и на длительное время скрылся из виду, нужна помощь спасателей.

- Спасатели совместно с матерью пострадавшего с помощью бинокля осмотрели береговую зону и акваторию до возможной видимости бухты Чабан-Кале, - рассказал министр МЧС по РК Сергей Шахов.

К счастью, пострадавшего удалось поднять на борт мимо проходящего рыболовецкого судна. В медицинской помощи он не нуждался.

Также в районе мыса «Башенный» человек на дельтаплане упал в море. Пострадавшего поднял на борт проходящий катер. Помощь врачей ему не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU