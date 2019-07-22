Под Евпаторией в море утонула пожилая женщина
В поселке Заозерное, недалеко от Евпатории, в море утонула 78-летняя женщина. Когда на место происшествия прибыли врачи, то они констатировали биологическую смерть.
Предварительный диагноз: утопление в морской воде.
Кроме того, на выходных произошло еще два ЧП на воде.
Так, в районе сел Морское и Приветное мужчина на маломестной весельной лодке вышел в море и на длительное время скрылся из виду, нужна помощь спасателей.
- Спасатели совместно с матерью пострадавшего с помощью бинокля осмотрели береговую зону и акваторию до возможной видимости бухты Чабан-Кале, - рассказал министр МЧС по РК Сергей Шахов.
К счастью, пострадавшего удалось поднять на борт мимо проходящего рыболовецкого судна. В медицинской помощи он не нуждался.
Также в районе мыса «Башенный» человек на дельтаплане упал в море. Пострадавшего поднял на борт проходящий катер. Помощь врачей ему не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU