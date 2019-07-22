2019-07-22T11:14:53+03:00
Общество

Запрет на костры: В Крыму с 22 по 25 июля объявили о высокой пожарной опасности

Жителей просят соблюдать необходимые меры безопасности
Александра КОРШУНОВА
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В случае ЧП звоните по номеру «101»В случае ЧП звоните по номеру «101»Фото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму с 22 по 25 июля объявили о высокой пожарной опасности. В связи с этим жителей просят соблюдать необходимые меры безопасности.

В связи с этим запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы в лесу, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички и окурки;

- использовать пиротехнику;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

- освещать на залитой солнцем поляне бутыли, осколки стекла и другой мусор;

- нельзя выжигать траву под деревьями, на полянах.

В случае ЧП звоните по номеру «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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