Запрет на костры: В Крыму с 22 по 25 июля объявили о высокой пожарной опасности
Жителей просят соблюдать необходимые меры безопасности
В случае ЧП звоните по номеру «101»Фото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму с 22 по 25 июля объявили о высокой пожарной опасности. В связи с этим жителей просят соблюдать необходимые меры безопасности.
В связи с этим запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы в лесу, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички и окурки;
- использовать пиротехнику;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- освещать на залитой солнцем поляне бутыли, осколки стекла и другой мусор;
- нельзя выжигать траву под деревьями, на полянах.
В случае ЧП звоните по номеру «101».
ИСТОЧНИК KP.RU