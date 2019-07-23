В Севастополе бультерьер набросился на двух женщин

СЕГОДНЯ 19:12 2019-07-23T19:12:22+03:00

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В Севастополе бультерьер напал на пожилую женщину. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 21 июля, в Балаклаве.

- Вцепившись мертвой хваткой, пес протащил женщину через дорогу, свалил в канаву и пытался загрызть, целясь в горло. Отбиваясь от собаки, женщина получила множественные кусаные раны обеих ног и рук. Прибежавшие на крики о помощи балаклавцы отбили собаку, сумев набросить верёвку, - сообщила ForPost родственница пострадавшей.

Бультерьер покусал и дочь пострадавшей - воспитательницу детского сада Анну Бабину, которая бросилась на защиту матери.

Пожилая женщина попала в больницу.

Собака оказалась домашней, но ее хозяин каким-то образом умудрился прошмыгнуть мимо бдительной общественности и забрать собаку, так и не извинившись перед пострадавшими.

В пресс-службе УМВД по городу Севастополя сообщили, что сотрудники полиции сейчас проводят проверку по данному факту

ИСТОЧНИК KP.RU