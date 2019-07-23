В Севастополе бультерьер набросился на двух женщин
В Севастополе бультерьер напал на пожилую женщину. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 21 июля, в Балаклаве.
- Вцепившись мертвой хваткой, пес протащил женщину через дорогу, свалил в канаву и пытался загрызть, целясь в горло. Отбиваясь от собаки, женщина получила множественные кусаные раны обеих ног и рук. Прибежавшие на крики о помощи балаклавцы отбили собаку, сумев набросить верёвку, - сообщила ForPost родственница пострадавшей.
Бультерьер покусал и дочь пострадавшей - воспитательницу детского сада Анну Бабину, которая бросилась на защиту матери.
Пожилая женщина попала в больницу.
Собака оказалась домашней, но ее хозяин каким-то образом умудрился прошмыгнуть мимо бдительной общественности и забрать собаку, так и не извинившись перед пострадавшими.
В пресс-службе УМВД по городу Севастополя сообщили, что сотрудники полиции сейчас проводят проверку по данному факту
ИСТОЧНИК KP.RU