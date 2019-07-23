В Никите увеличат среднюю школу за счет лесоохотничьего хозяйства
Нежилое здание отдадут учебному заведению
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Никитскую среднюю школу в одноименном поселке Большой Ялты расширят - за счет нежилого здания Алуштинского лесоохотничьего хозяйства.
Площадь здания - более тысячи квадратных метров. Помещения находятся как раз рядом со школой и никак не используются.
- Это позволит увеличить количество учебных мест для детей. Рассматривается вопрос о размещении там актового зала и различных кружков, - рассказала Крымскому информационному агентству замначальника юридического департамента администрации Ялты Мария Веденмеер.
По ее словам, здание ждет ремонт и реконструкция.
ИСТОЧНИК KP.RU