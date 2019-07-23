В Никите увеличат среднюю школу за счет лесоохотничьего хозяйства

СЕГОДНЯ 19:26 2019-07-23T19:26:48+03:00

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Никитскую среднюю школу в одноименном поселке Большой Ялты расширят - за счет нежилого здания Алуштинского лесоохотничьего хозяйства.

Площадь здания - более тысячи квадратных метров. Помещения находятся как раз рядом со школой и никак не используются.

- Это позволит увеличить количество учебных мест для детей. Рассматривается вопрос о размещении там актового зала и различных кружков, - рассказала Крымскому информационному агентству замначальника юридического департамента администрации Ялты Мария Веденмеер.

По ее словам, здание ждет ремонт и реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU