2019-07-23T19:26:48+03:00
Общество

В Никите увеличат среднюю школу за счет лесоохотничьего хозяйства

Нежилое здание отдадут учебному заведению
Анастасия ЖУКОВА
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Никитскую среднюю школу в одноименном поселке Большой Ялты расширят - за счет нежилого здания Алуштинского лесоохотничьего хозяйства.

Площадь здания - более тысячи квадратных метров. Помещения находятся как раз рядом со школой и никак не используются.

- Это позволит увеличить количество учебных мест для детей. Рассматривается вопрос о размещении там актового зала и различных кружков, - рассказала Крымскому информационному агентству замначальника юридического департамента администрации Ялты Мария Веденмеер.

По ее словам, здание ждет ремонт и реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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