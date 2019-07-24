В Крыму с начала 2019 года отдохнуло больше трех миллионов туристов

СЕГОДНЯ 19:01 2019-07-24T19:01:13+03:00

Это на 11 процентов больше аналогичного периода прошлого года Фото: "КП" Архив

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С начала года в Крыму отдохнуло больше трех миллионов туристов. Как рассказал председатель Комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, в том числе 253 тысячи украинцев.

Это на 11 процентов выше уровня аналогичного периода 2018 года. Отмечается положительная динамика роста туристического потока в Крым в 2019 году.

- 62 процента всех туристов, посетивших республику, прибыли по Крымскому мосту. Так, с начала 2019 года нему на полуостров приехало около 1 миллиона 74 тысяч автотранспортных средств, в том числе около 16 тысяч 700 автобусов, -дополнил Черняк.

Что касается средней загрузки работающих средств размещения, то на 18 июля в Крыму она составила 79 процентов.

В шести регионах республики цифры превышают средний уровень по Крыму: Черноморский район (93%), Алушта (88%), Бахчисарайский район (86%), Саки (83%), Евпатория (83%), Судак (79%).

ИСТОЧНИК KP.RU