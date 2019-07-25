2019-07-25T09:38:20+03:00
Происшествия

Крымчанин "развел" геймера из Сибири на 15 тысяч рублей

Предложил купить аккаунт в популярной игре
Анастасия ЖУКОВА
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Скриншот игрыСкриншот игры
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Крымчанин обманом выманил у жителя Томска 15 тысяч рублей: пообещал продать ему... игровой аккаунт в игре "World War III: Танки".

Сибиряк захотел разжиться "прокачанным" аккаунтом и вышел на продавца. Настоящего имени его он не знал, только ник. Сговорились о цене - 15 тысяч рублей, которые житель Томска доверчиво перевел на киви-кошелек. Заплатить - заплатил, а доступ к обещанному игровому аккаунту не получил.

- Обманули! - возмутился геймер.

И написал заявление в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, предприимчивый владелец упомянутого аккаунта оказался 29-летним жителем Ленинского района Крыма. Оперативники нашли парня, он написал явку с повинной.

Суд избрал ему в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Теперь ему грозит либо серьезный штраф (до 300 тысяч рублей), либо до пяти лет исправительных работ или даже лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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