Крымчанин "развел" геймера из Сибири на 15 тысяч рублей
Крымчанин обманом выманил у жителя Томска 15 тысяч рублей: пообещал продать ему... игровой аккаунт в игре "World War III: Танки".
Сибиряк захотел разжиться "прокачанным" аккаунтом и вышел на продавца. Настоящего имени его он не знал, только ник. Сговорились о цене - 15 тысяч рублей, которые житель Томска доверчиво перевел на киви-кошелек. Заплатить - заплатил, а доступ к обещанному игровому аккаунту не получил.
- Обманули! - возмутился геймер.
И написал заявление в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.
Как стало известно КП-Крым из собственных источников, предприимчивый владелец упомянутого аккаунта оказался 29-летним жителем Ленинского района Крыма. Оперативники нашли парня, он написал явку с повинной.
Суд избрал ему в качестве меры пресечения подписку о невыезде.
Теперь ему грозит либо серьезный штраф (до 300 тысяч рублей), либо до пяти лет исправительных работ или даже лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU