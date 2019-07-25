Порядка 20 крымских компаний хотят включить в реестр недобросовестных подрядчиков

25 Июль 21:37 2019-07-25T21:37:16+03:00

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Из-за срыва сроков по проектам ФЦП в Крыму планируют включить в реестр недобросовестных порядка 20 компаний-подрядчиков.

Власти Крыма отмечают, что добиться включения компании в этот черный список не так уж легко, так как вносит в него только Федеральная антимонопольная служба.

- За всё время реализации ФЦП, а именно там у нас зафиксировано самое большое количество недобросовестных поставщиков и подрядчиков, было внесено только лишь две компании, - посетовал вице-премьер республики Евгений Кабанов. - Зачастую суды где-то объективно, где-то субъективно становятся на сторону подрядчиков.

По словам Кабанова, Совмин рассматривает перечень примерно из 20 фирм, которые претендуют на включение в реестр недобросовестных. В скором времени этот список передадут в ФАС для принятия окончательного решения, пишет Крымская газета.

ИСТОЧНИК KP.RU