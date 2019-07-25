2019-07-25T21:37:16+03:00
Экономика

Порядка 20 крымских компаний хотят включить в реестр недобросовестных подрядчиков

Власти республики готовят список для подачи в ФАС
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за срыва сроков по проектам ФЦП в Крыму планируют включить в реестр недобросовестных порядка 20 компаний-подрядчиков.

Власти Крыма отмечают, что добиться включения компании в этот черный список не так уж легко, так как вносит в него только Федеральная антимонопольная служба.

- За всё время реализации ФЦП, а именно там у нас зафиксировано самое большое количество недобросовестных поставщиков и подрядчиков, было внесено только лишь две компании, - посетовал вице-премьер республики Евгений Кабанов. - Зачастую суды где-то объективно, где-то субъективно становятся на сторону подрядчиков.

По словам Кабанова, Совмин рассматривает перечень примерно из 20 фирм, которые претендуют на включение в реестр недобросовестных. В скором времени этот список передадут в ФАС для принятия окончательного решения, пишет Крымская газета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму за год побывает 7 миллионов туристов
В Севастополе дефицит силовиков из-за квартирного вопроса
Аксенов будет увольнять чиновников из-за фото с животными на курортах
В Симферополе прохожего ограбили на 307 тысяч рублей
Когда в Симферополе снесут торговый центр «Куб»
На трассе Таврида в смертельном ДТП пострадали дети
На трассе «Таврида» изменят схему движения
В Крыму работник железной дороги попался на краже металла
Под Судаком перевернулась легковушка: Пострадала туристка из Казани
Из Крыма запущен официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
В Севастополе спасали малыша-дельфина с пробитой головой
Крымчанин "развел" геймера из Сибири на 15 тысяч рублей
Погода на 25 июля: Дожди продолжаются
Да будет цвет: Симферопольские фонтаны заработают по-новому
В Крыму с начала 2019 года отдохнуло больше трех миллионов туристов
80 нарушений за пять дней: В Крыму проходит проверка сферы транспортных перевозок
МВД Крыма проводит проверку по факту массовой травли собак в Белогорском районе
Несчастье на воде: В пруду Нижний в Симферополе утонул мужчина
В Роспотребнадзоре рассказали о причинах отравления детей в алуштинском лагере «Берег»
В Севастополе микроавтобус врезался в «Лексус»: В ДТП пострадали 4 человека, из них 2 детей
В Симферополе повздорили две соседки: На одну из скандалисток завели уголовное дело
Непогода разбушевалась: В Евпатории ливень затопил улицы
Оступилась и упала: С крымских гор эвакуировали пенсионерку
Жители Евпатории переплатили за горячую воду 5,5 млн рублей
В Севастополе на несколько дней ограничат движение катеров
Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 24 июля