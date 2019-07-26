В Крыму у бизнесмена украли велосипед за 200 тысяч

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-26T14:08:51+03:00

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В Крыму обворовали известного бизнесмена, бывшего руководителя крымского отделения компании "Киевстар" (один из ведущих мобильных операторов Украины) Геннадия Хмару.

Сейчас предприниматель живет в Ялте. Как стало известно КП-Крым, погожим летним днем он оставил у гостиницы "Ореанда" свой электрический велосипед "Haibike". Стоимость этого транспортного средства - аж 200 тысяч рублей.

Полиции удалось поймать вора, им оказался житель Тульской области. Похоже, приехал в курортную Ялту "подзаработать" таким вот незаконным образом.

Теперь ему придется здесь задержаться под подпиской о невыезде. Мужчину будут судить по статье "кража в особо крупном размере" (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему грозит либо до 500 тысяч штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, или даже до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU