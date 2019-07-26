2019-07-26T14:08:51+03:00
Происшествия

В Крыму у бизнесмена украли велосипед за 200 тысяч

Воришку поймали и будут судить
Елена КОСТРЫКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму обворовали известного бизнесмена, бывшего руководителя крымского отделения компании "Киевстар" (один из ведущих мобильных операторов Украины) Геннадия Хмару.

Сейчас предприниматель живет в Ялте. Как стало известно КП-Крым, погожим летним днем он оставил у гостиницы "Ореанда" свой электрический велосипед "Haibike". Стоимость этого транспортного средства - аж 200 тысяч рублей.

Полиции удалось поймать вора, им оказался житель Тульской области. Похоже, приехал в курортную Ялту "подзаработать" таким вот незаконным образом.

Теперь ему придется здесь задержаться под подпиской о невыезде. Мужчину будут судить по статье "кража в особо крупном размере" (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему грозит либо до 500 тысяч штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, или даже до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе иномарка сбила семью с ребенком
Любвеобильный вандал испортил отремонтированный мост в Симферополе
"Ситуация удручающая": Аксенов порекомендовал главе Белогорска уволиться
В районе Бахчисарая столкнулись 3 машины
Какое чудо! Стриженый кот из Ялты повеселил соцсети
В аэропорту Симферополь нарисуют картины на песке
В Севастополе клиент украл у таксиста деньги и заплатил ими за поездку
На крымской "Тавриде" столкнулись авто из Волгограда и Великого Новгорода
Над полуостровом - переменная облачность, без осадков
Порядка 20 крымских компаний хотят включить в реестр недобросовестных подрядчиков
В Крыму за год побывает 7 миллионов туристов
В Севастополе дефицит силовиков из-за квартирного вопроса
Аксенов будет увольнять чиновников из-за фото с животными на курортах
В Симферополе прохожего ограбили на 307 тысяч рублей
Когда в Симферополе снесут торговый центр «Куб»
На трассе Таврида в смертельном ДТП пострадали дети