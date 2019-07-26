2019-07-26T14:31:24+03:00
Общество

Любвеобильный вандал испортил отремонтированный мост в Симферополе

Не успели строители закончить работы, как плитку "украсила" свежая надпись
Анастасия ЖУКОВА
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Не успели отремонтировать мост через Салгир в районе улицы Гаспринского, как вандалы тут как тут. Побуждения у товарища, конечно, были самые что ни на есть благие - очаровать девушку, которая, по всей видимости, ходит по этому мосту.

«Выходи за меня», - гласит надпись, сделанная желтой краской. Вместо подписи - сердечко.

- Симферопольцы портят набережную, не дожидаясь окончания ремонта, - посетовали горожане.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Обращаться в полицию не будем, а внешний вид объекта восстановим в непродолжительный срок, - заверил Крымское информационное агентство гендиректор компании-подрядчика Игорь Анацкий.

Напомним, с конца мая в крымской столице проходит ремонт набережной реки Салгир. Подрядчик очищает русло, восстанавливает мосты, ограждения, ремонтирует фонтаны, а также кладет новую плитку для пешеходов. Общая стоимость реконструкции набережной - почти 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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