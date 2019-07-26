2019-07-26T18:52:24+03:00
Политика

В июле поток людей на границе Украины и Крыма вырос на 2200 человек в сутки

Хоть незалежная и заявляет, что на полуостров украинцы не едут, на самом деле это не так
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
В связи с возросшим потоком туристов на границе введены дополнительные рабочие смены у таможенников и пограничниковВ связи с возросшим потоком туристов на границе введены дополнительные рабочие смены у таможенников и пограничниковФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Несмотря на очередные заявления со стороны некоторых украинских деятелей о том, что украинцы не едут отдыхать в Крым, в июле среднесуточный поток людей на крымско - украинской границе составил более 11300 человек в сутки. Кроме того, каждый день границу пересекало не менее 1700 автомобилей.

- По сравнению с июнем поток туристов значительно возрос. В первый месяц лета среднесуточный поток составлял 9080 человек и 1420 транспортных средств в сутки. В этом месяце эти показатели выросли. Поток людей в среднем вырос более чем на 2200 человек, транспортных средств - на 300 автомобилей в сутки, - рассказали Комсомольской правде - Крым в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России.

Кроме того в ведомстве сообщили, что за последние полгода зафиксировано 8 попыток ввоза на территорию Крыма наркотиков, 6 случаев попыток "протащить" через границу оружие, и еще восемь случаев контрабанды предметов культурной и исторической ценности. Также один раз пограничники пресекли попытку ввоза на территорию республики запрещенной литературы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На День ВМФ в Севастополь едут туристы со все России
В Севастополе потратят 20 миллионов на технику для больниц
В Севастополе иномарка сбила семью с ребенком
Любвеобильный вандал испортил отремонтированный мост в Симферополе
В Крыму у бизнесмена украли велосипед за 200 тысяч
"Ситуация удручающая": Аксенов порекомендовал главе Белогорска уволиться
В районе Бахчисарая столкнулись 3 машины
Какое чудо! Стриженый кот из Ялты повеселил соцсети
В аэропорту Симферополь нарисуют картины на песке
В Севастополе клиент украл у таксиста деньги и заплатил ими за поездку
На крымской "Тавриде" столкнулись авто из Волгограда и Великого Новгорода
Над полуостровом - переменная облачность, без осадков
Порядка 20 крымских компаний хотят включить в реестр недобросовестных подрядчиков
В Крыму за год побывает 7 миллионов туристов
В Севастополе дефицит силовиков из-за квартирного вопроса
Аксенов будет увольнять чиновников из-за фото с животными на курортах
В Симферополе прохожего ограбили на 307 тысяч рублей
Когда в Симферополе снесут торговый центр «Куб»
На трассе Таврида в смертельном ДТП пострадали дети