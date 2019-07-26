В июле поток людей на границе Украины и Крыма вырос на 2200 человек в сутки

СЕГОДНЯ 18:52 2019-07-26T18:52:24+03:00

Хоть незалежная и заявляет, что на полуостров украинцы не едут, на самом деле это не так

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Несмотря на очередные заявления со стороны некоторых украинских деятелей о том, что украинцы не едут отдыхать в Крым, в июле среднесуточный поток людей на крымско - украинской границе составил более 11300 человек в сутки. Кроме того, каждый день границу пересекало не менее 1700 автомобилей.

- По сравнению с июнем поток туристов значительно возрос. В первый месяц лета среднесуточный поток составлял 9080 человек и 1420 транспортных средств в сутки. В этом месяце эти показатели выросли. Поток людей в среднем вырос более чем на 2200 человек, транспортных средств - на 300 автомобилей в сутки, - рассказали Комсомольской правде - Крым в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России.

Кроме того в ведомстве сообщили, что за последние полгода зафиксировано 8 попыток ввоза на территорию Крыма наркотиков, 6 случаев попыток "протащить" через границу оружие, и еще восемь случаев контрабанды предметов культурной и исторической ценности. Также один раз пограничники пресекли попытку ввоза на территорию республики запрещенной литературы.

ИСТОЧНИК KP.RU