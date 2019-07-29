Незаконный аттракцион: С набережной Ялты убрали детские электромобили
На набережной Ялты закрыли «аттракцион» по прокату детских электромобилей. По мнению властей, так как он находится в пешеходной зоне, то причиняют неудобства жителям и гостям города.
Кстати, собственника этих машинок установить не удалось.
- В связи с этим дал поручение коммунальным службам вывезти электромобили на хранение и освободить пешеходную часть, - рассказал глава администрации города Алексей Челпанов.
Собственника приглашают в профильный департамент с документами. Фото: пресс-служба Ялты
Кроме того, собственника этих машинок, если такой есть, приглашают в администрацию (пер. Карла Либкнехта, д.1) города со всеми документами.
Также сотрудники департамента муниципального контроля убрали с полицейского моста и точку по прокату электросамокатов.
ИСТОЧНИК KP.RU