Незаконный аттракцион: С набережной Ялты убрали детские электромобили

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-29T10:45:26+03:00

Власти считают, что они причиняют много неудобств

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На набережной Ялты закрыли «аттракцион» по прокату детских электромобилей. По мнению властей, так как он находится в пешеходной зоне, то причиняют неудобства жителям и гостям города.

Кстати, собственника этих машинок установить не удалось.

- В связи с этим дал поручение коммунальным службам вывезти электромобили на хранение и освободить пешеходную часть, - рассказал глава администрации города Алексей Челпанов.

Собственника приглашают в профильный департамент с документами. Фото: пресс-служба Ялты

Кроме того, собственника этих машинок, если такой есть, приглашают в администрацию (пер. Карла Либкнехта, д.1) города со всеми документами.

Также сотрудники департамента муниципального контроля убрали с полицейского моста и точку по прокату электросамокатов.

ИСТОЧНИК KP.RU