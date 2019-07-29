В Красногвардейском районе сгорели два грузовика «ЗИЛ»
В Крыму в Красногвардейском районе загорелись два грузовых автомобиля «ЗИЛ-130». Существовала реальная угроза того, что огонь перекинется и на другие машины.
Помимо этого, в баках находилось большое количество дизтоплива.
К месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели.
Выяснилось, что есть угроза перехода огня на другие автомобили, которые находились рядом.
- Сотрудники пожарной охраны в течение 40 минут ликвидировали огонь и предприняли все противопожарные меры. Пострадавших при данном происшествии нет. Причины возникновения огня устанавливают эксперты, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Он отметил, что возгорание автомобиля одной из самых опасных, ведь из-за большого количества легко воспламеняемых материалов, которые входят в конструкцию машины, пожар распространяются за считанные минуты.
ИСТОЧНИК KP.RU