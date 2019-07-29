2019-07-29T11:28:23+03:00
Общество

В Красногвардейском районе сгорели два грузовика «ЗИЛ»

Машины могли взорваться из-за большого количества дизтоплива
Александра КОРШУНОВА
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К месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РКК месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Крыму в Красногвардейском районе загорелись два грузовых автомобиля «ЗИЛ-130». Существовала реальная угроза того, что огонь перекинется и на другие машины.

Помимо этого, в баках находилось большое количество дизтоплива.

К месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели.

Выяснилось, что есть угроза перехода огня на другие автомобили, которые находились рядом.

- Сотрудники пожарной охраны в течение 40 минут ликвидировали огонь и предприняли все противопожарные меры. Пострадавших при данном происшествии нет. Причины возникновения огня устанавливают эксперты, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он отметил, что возгорание автомобиля одной из самых опасных, ведь из-за большого количества легко воспламеняемых материалов, которые входят в конструкцию машины, пожар распространяются за считанные минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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