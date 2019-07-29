В Феодосии изъяли 60 килограммов незаконных пельменей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-29T11:47:22+03:00

Водителя, который перевозил сомнительный груз, привлекли к административной ответственности. Фото: пресс-служба Госкомитета по ветеринарии РК

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Сотрудники Госкомитета по ветеринарии Крыма нашли в Феодосии около 60 килограммов незаконных пельменей. На продукцию не было разрешительных документов.

Это обнаружилось в ходе рейда, который сотрудники проводили по городу совместно с полицейскими.

- В результате выявлен факт транспортировки мясных полуфабрикатов (пельменей), без ветеринарных сопроводительных документов, - уточнили в пресс-службе Госкомитета.

А водителя, который их перевозил, привлекли к административной ответственности.

Продукцию изъяли из оборота и направили на хранение до предоставления документов.

Кроме этого, специалисты выходили на проверку и в Симферополе. За нарушения требования ветеринарного законодательства нарушителей оштрафовали на 6,5 тысячи рублей.

А мясную, молочную, рыбную продукцию, а также яйца уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU