В Феодосии изъяли 60 килограммов незаконных пельменей
Сотрудники Госкомитета по ветеринарии Крыма нашли в Феодосии около 60 килограммов незаконных пельменей. На продукцию не было разрешительных документов.
Это обнаружилось в ходе рейда, который сотрудники проводили по городу совместно с полицейскими.
- В результате выявлен факт транспортировки мясных полуфабрикатов (пельменей), без ветеринарных сопроводительных документов, - уточнили в пресс-службе Госкомитета.
А водителя, который их перевозил, привлекли к административной ответственности.
Продукцию изъяли из оборота и направили на хранение до предоставления документов.
Кроме этого, специалисты выходили на проверку и в Симферополе. За нарушения требования ветеринарного законодательства нарушителей оштрафовали на 6,5 тысячи рублей.
А мясную, молочную, рыбную продукцию, а также яйца уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU