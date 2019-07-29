В аэропорту «Симферополь» открылась выставка репродукций картин Айвазовского

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-29T14:38:12+03:00

Она открыта до 20 августа. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

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В симферопольском аэропорту отпраздновали 202-летие со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского. В холле терминала открылась выставка репродукций его картин, учеников и последователей.

Перед началом ее работы мастер песочного рисунка Юлия Розен воссоздала полотна Айвазовского и картину его ученика Эммануила Магдесиана.

Выставку могут посетить гости терминала. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Изображения появлялись под стихи крымского крымского поэта Николая Ледакова и музыку в исполнении артистов Крымской государственной филармонии.

- Проект под названием «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» продлится в аэропорту Симферополь до 20 августа. Посетители смогут увидеть репродукции картин Айвазовского, Эммануила Магдесиана, Михаила Алисова и Арсения Мещерского, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU