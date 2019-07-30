2019-07-30T09:42:41+03:00
Происшествия

Не справился с управлением: В Крыму в ДТП пострадали два ребенка

Машина съехала в кювет и перевернулась
Александра КОРШУНОВА
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Водителя отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РКВодителя отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК
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На дороге «Судак-Солнечная Долина» произошла авария. Там водитель машины FIAT не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Во время этого в автомобиле находились три человека, двое из них – дети.

К месту происшествия выехали спасатели. Там сотрудники МЧС начали аварийно-спасательные работы и предприняли противопожарные меры.

- С помощью шанцевого инструмента был деблокирован капот и отсоединен аккумулятор. Водитель автомобиля доставлен в Судакскую городскую больницу. Несовершеннолетние дети 6-ти, 9-ти и 11-ти лет, а также их мать доставлены в Судакское ТМО на предмет выявления скрытых травм, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

Он также отметил, что в период курортного сезона трассы очень перегружены и движение по ним очень интенсивное.

В таких условиях водителям нужно быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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