Не справился с управлением: В Крыму в ДТП пострадали два ребенка
На дороге «Судак-Солнечная Долина» произошла авария. Там водитель машины FIAT не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Во время этого в автомобиле находились три человека, двое из них – дети.
К месту происшествия выехали спасатели. Там сотрудники МЧС начали аварийно-спасательные работы и предприняли противопожарные меры.
- С помощью шанцевого инструмента был деблокирован капот и отсоединен аккумулятор. Водитель автомобиля доставлен в Судакскую городскую больницу. Несовершеннолетние дети 6-ти, 9-ти и 11-ти лет, а также их мать доставлены в Судакское ТМО на предмет выявления скрытых травм, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.
Он также отметил, что в период курортного сезона трассы очень перегружены и движение по ним очень интенсивное.
В таких условиях водителям нужно быть внимательными и осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU