2019-07-30T11:07:07+03:00
Происшествия

Один погибший, два пострадавших: На трассе «Таврида» за сутки произошло два ДТП

Перевернулся автомобиль КIА и столкнулись легковушка с грузовиком
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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На трассе «Таврида» 29 июля произошло два ДТП, есть пострадавшие и погибшие.

Так, сообщение о первом ДТП поступило на пульт спасателей в 18.24. По прибытии на место оказалось, что перевернулся автомобиль КIА около села Горностаевка Ленинского района, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Водитель автомобиля «KIA» не справился с управлением. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Водитель автомобиля «KIA» не справился с управлением. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Оказалось, что 57-летний житель Ростова не справился с правлением, и машина съехала в кювет. В легковушке находилось два пассажира, один из них – несовершеннолетний.

По данным МЧС, в ДТП никто не пострадал.

Второе ДТП на трассе «Таврида» произошло в тот же вечер – столкнулись грузовик «MAN» и легковая машина «ВАЗ-2114». Авария случилась между поселками Владиславовка и Приморское.

Водитель легкового авто, 22-летний житель Чеченской Республики погиб, 21-летний пассажир авто пострадал, его отвезли в Феодосийскую городскую больницу, еще один пассажир отказался от госпитализации.

- Сотрудники ПЧ 115 провели боевое развертывание и произвели смыв ГСМ с дорожного полотна. Также огнеборцами были предприняты все меры противопожарной безопасности, - сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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