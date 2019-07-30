Один погибший, два пострадавших: На трассе «Таврида» за сутки произошло два ДТП
На трассе «Таврида» 29 июля произошло два ДТП, есть пострадавшие и погибшие.
Так, сообщение о первом ДТП поступило на пульт спасателей в 18.24. По прибытии на место оказалось, что перевернулся автомобиль КIА около села Горностаевка Ленинского района, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Водитель автомобиля «KIA» не справился с управлением. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
Оказалось, что 57-летний житель Ростова не справился с правлением, и машина съехала в кювет. В легковушке находилось два пассажира, один из них – несовершеннолетний.
По данным МЧС, в ДТП никто не пострадал.
Второе ДТП на трассе «Таврида» произошло в тот же вечер – столкнулись грузовик «MAN» и легковая машина «ВАЗ-2114». Авария случилась между поселками Владиславовка и Приморское.
Водитель легкового авто, 22-летний житель Чеченской Республики погиб, 21-летний пассажир авто пострадал, его отвезли в Феодосийскую городскую больницу, еще один пассажир отказался от госпитализации.
- Сотрудники ПЧ 115 провели боевое развертывание и произвели смыв ГСМ с дорожного полотна. Также огнеборцами были предприняты все меры противопожарной безопасности, - сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU