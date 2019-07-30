Два новых автобусных маршрута появились в Симферополе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-30T12:49:21+03:00

Это сделано для удобства жителей крымской столицы Фото: "КП" Архив

А еще один продлили

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В Симферополе появились два новых автобусных маршрута. Их запустило муниципальное предприятие «Горавтотранс».

Новые маршруты:

- №13 «7-я горбольница - м/н Хошкельды»;

- №62 «микрорайон Загородный - микрорайон Пневматика».

Как рассказала начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова, для удобства жителей также продлили путь следования автобуса №3 «улица Маршала Жукова — Белое».

- Теперь он доходит до улицы Тракторная, - уточнила Волкова.

Кстати, в Крыму запустили официальный автобусный маршрут до границы с Украиной. Он отправляется ежедневно из Симферополя от автостанции "Курортная", билеты можно приобрести в кассе. Интервал движения составляет один час.

Последний рейс из Симферополя выходит в 17.00, от границы с Украиной в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU