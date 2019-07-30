Два новых автобусных маршрута появились в Симферополе
В Симферополе появились два новых автобусных маршрута. Их запустило муниципальное предприятие «Горавтотранс».
Новые маршруты:
- №13 «7-я горбольница - м/н Хошкельды»;
- №62 «микрорайон Загородный - микрорайон Пневматика».
Как рассказала начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова, для удобства жителей также продлили путь следования автобуса №3 «улица Маршала Жукова — Белое».
- Теперь он доходит до улицы Тракторная, - уточнила Волкова.
Кстати, в Крыму запустили официальный автобусный маршрут до границы с Украиной. Он отправляется ежедневно из Симферополя от автостанции "Курортная", билеты можно приобрести в кассе. Интервал движения составляет один час.
Последний рейс из Симферополя выходит в 17.00, от границы с Украиной в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU