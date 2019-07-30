Китайцы закупают все больше крымских вин

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-30T17:06:50+03:00

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Китайская народная республика закупает все больше крымских вин, а Индию интересуют эфирные масла.

- Мы постоянно ведём наращивание экономических, общественных связей, а в политическом плане приезд к нам парламентариев различного уровня показывает реальную ситуацию в современном Крыму, - цитирует Крымское информационное агентство зампредседателя Совмина РК – постоянного представителя Республики Крым при Президенте РФ Георгия Мурадова.

По его словам, больше всего крымский бизнес работает с представителями Индии, Китая, Вьетнама, а также с Северной Африкой. Хоть на полуострове и бытует мнение, что именно эти страны дают полуострову больше всего туристов и так называемых народных дипломатов, чаще всего отдыхать сюда приезжают не азиаты, а европейцы.

- Это связано с тем, что общественное мнение в Европе к Крыму меняется в пользу понимания того, что у нас произошло и происходит, - заявил Мурадов. - Поэтому европейцы-общественники и парламентарии к нам активно едут.

Вице-премьер отметил, что вскоре на полуострове пройдет Форум друзей Крыма, который посетят представители многих стран.

ИСТОЧНИК KP.RU