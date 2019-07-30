В Балаклаве построят яхтенную марину к 2030 году
В Балаклаве создают рекреационный комплекс «Яхтенная деревня» по поручению президента РФ.
Комплекс появится на западном берегу Балаклавской бухты.
- Осуществление инвестиционного проекта «Яхтенная деревня» соответствует приоритетному направлению развития региона, позиционированию района Балаклавской бухты как круглогодичного курорта международного уровня, - сообщила ForPost исполняющая обязанности замгубернатора Севастополя Мария Литовко.
Создавать комплекс будут аж до 2030 года. Планируется построить ряд гостиниц, оборудовать паркинг на 600 машиномест, а также открытый амфитеатр на 2000 зрителей. Кроме того, рассматривается возможность строительства канатной дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU