2019-07-30T18:23:30+03:00
Экономика

В Балаклаве построят яхтенную марину к 2030 году

С гостиницами и огромным паркингом
Анастасия ЖУКОВА
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Яхтам в Балаклаве быть - сам Бог велел!Яхтам в Балаклаве быть - сам Бог велел!Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Балаклаве создают рекреационный комплекс «Яхтенная деревня» по поручению президента РФ.

Комплекс появится на западном берегу Балаклавской бухты.

- Осуществление инвестиционного проекта «Яхтенная деревня» соответствует приоритетному направлению развития региона, позиционированию района Балаклавской бухты как круглогодичного курорта международного уровня, - сообщила ForPost исполняющая обязанности замгубернатора Севастополя Мария Литовко.

Создавать комплекс будут аж до 2030 года. Планируется построить ряд гостиниц, оборудовать паркинг на 600 машиномест, а также открытый амфитеатр на 2000 зрителей. Кроме того, рассматривается возможность строительства канатной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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