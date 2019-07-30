Украинская копия крымской футбольной команды едва сводит концы с концами

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-30T18:36:57+03:00

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Украинская версия крымского футбольного клуба «Таврия», базирующаяся в городке Берислав Херсонской области, может прекратить существование.

Напомним, команду создали на Украине после Крымской весны - так же, как украинский «Артек», фестиваль «Джаз Коктебель» под Одессой и т.д. Аналоги многих известных крымских брендов внезапно появились на Украине, как только Крым стал российским. То же самое произошло и с флагманом крымского футбола - «Таврией».

- У нас осталось из прошлогоднего состава 10 футболистов, из них – два вратаря. Хорошо, что вообще начали чемпионат, а то могли вообще не собраться. Может кто-то обратит серьёзное внимание на «Таврию». Пусть это и нескромно, но: Владимир Александрович (Зеленский, президент Украины, – прим.), помогите вы. Потому что очень тяжелое положение, - пожаловался президенту незалежной главный тренер футбольной команды Сергей Шевченко.

Как пишет Крымское информационное агентство, этот тренер какое-то время работал в настоящей, симферопольской «ТСК-Таврии» уже в российском Крыму, однако решил вернуться на родину - в Херсонскую область Украины.

Кстати, проблемы с деньгами начались у футболистов украинской «Таврии» не вчера: еще в марте прошлого года гендиректор команды признавался, что у команды сложное финансовое положение.

ИСТОЧНИК KP.RU