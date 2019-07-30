2019-07-30T18:45:40+03:00
Происшествия

В Керчи 2-летний ребенок выпал из окна на пятом этаже

Следком проводит проверку
Анастасия ЖУКОВА
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В Керчи 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Малыша ненадолго оставили одного без присмотра. Убедившись, что мама не видит, ребенок полез на подоконник - посмотреть на мир. Окно было открыто, а натянутая антимоскитная сетка не могла удержать непоседу. Он упал на землю.

- Малолетнего доставили в медицинское учреждение Керчи в тяжелом состоянии. Как установили следователи, семья к социально неблагополучным не относится, на профилактическом учете не состоит, - сообщили в пресс-службе СКР.

Следком сейчас проводит проверку по данному факту.

Следователи напоминают родителям, что следует исключить доступ ребенка к открытым окнам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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