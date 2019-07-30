В Керчи 2-летний ребенок выпал из окна на пятом этаже
В Керчи 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.
Малыша ненадолго оставили одного без присмотра. Убедившись, что мама не видит, ребенок полез на подоконник - посмотреть на мир. Окно было открыто, а натянутая антимоскитная сетка не могла удержать непоседу. Он упал на землю.
- Малолетнего доставили в медицинское учреждение Керчи в тяжелом состоянии. Как установили следователи, семья к социально неблагополучным не относится, на профилактическом учете не состоит, - сообщили в пресс-службе СКР.
Следком сейчас проводит проверку по данному факту.
Следователи напоминают родителям, что следует исключить доступ ребенка к открытым окнам.
ИСТОЧНИК KP.RU